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В Одесі перекриють дві вулиці — автобуси змінять маршрут

30 серпня 2024 19:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Перекриття вулиці в Одесі
Автобус на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На три місяці в Одесі перекриють дві вулиці у Пересипському районі міста. Планується їхній капітальний ремонт. На цей час маршрутні автобуси курсуватимуть іншими шляхами.

Про це сьогодні, 30 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

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Детальніше про перекриття

Рух буде закритий з 02 вересня по 30 листопада 2024 року. Транспорт не зможе їхати вулицею Професора Каришковського (на ділянці від Балтської дороги до пров. 6-го Балтського) та вулицею 7-ю Пересипською (на ділянці від пров. 6-го Балтського до вул. 3-ї Пересипської).

Як їздитимуть автобуси

Маршрут № 105 — тимчасово організовано рух автобусів від Привозу (вул. Преображенська) до Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка);

  • у напрямку руху до вул. Горбистої — від вул. 7-ї Пересипської на вул. Локомотивну, вул. Лиманну, Об’їзну дорогу, вул. Посівну, вул. Головну, Балтську дорогу ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка);
  • у напрямку руху до ринку "Привоз" (вул. Преображенська) — від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка) на вул. Головну, вул. Посівну, Об’їзну дорогу, вул. Лиманну, вул. Локомотивну, вул. 7-му Пересипську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 105а — тимчасово організовано рух автобусів за схемою руху від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка) на вул. 3-тю Пересипську, вул. 7-му Пересипську, вул. Локомотивну, вул. Лиманну, Об’їзну дорогу, вул. Посівну, вул. Головну, Балтську дорогу ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка) та у зворотному напрямку.

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