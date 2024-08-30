Перекриття вулиці в Одесі

Автобус на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

На три місяці в Одесі перекриють дві вулиці у Пересипському районі міста. Планується їхній капітальний ремонт. На цей час маршрутні автобуси курсуватимуть іншими шляхами.

Про це сьогодні, 30 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

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Детальніше про перекриття

Рух буде закритий з 02 вересня по 30 листопада 2024 року. Транспорт не зможе їхати вулицею Професора Каришковського (на ділянці від Балтської дороги до пров. 6-го Балтського) та вулицею 7-ю Пересипською (на ділянці від пров. 6-го Балтського до вул. 3-ї Пересипської).

Як їздитимуть автобуси

Маршрут № 105 — тимчасово організовано рух автобусів від Привозу (вул. Преображенська) до Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка);

у напрямку руху до вул. Горбистої — від вул. 7-ї Пересипської на вул. Локомотивну, вул. Лиманну, Об’їзну дорогу, вул. Посівну, вул. Головну, Балтську дорогу ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка);

у напрямку руху до ринку "Привоз" (вул. Преображенська) — від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка) на вул. Головну, вул. Посівну, Об’їзну дорогу, вул. Лиманну, вул. Локомотивну, вул. 7-му Пересипську і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 105а — тимчасово організовано рух автобусів за схемою руху від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка) на вул. 3-тю Пересипську, вул. 7-му Пересипську, вул. Локомотивну, вул. Лиманну, Об’їзну дорогу, вул. Посівну, вул. Головну, Балтську дорогу ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка) та у зворотному напрямку.