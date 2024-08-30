Единый налог для аграриев нельзя отменять, — заместитель председателя Комитета по аграрной политике.

Аграрии возделывают поля. Фото: Новини.LIVE

В Украине рассматривается возможность ликвидации упрощенной системы налогообложения для аграриев. Заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики Степан Чернявский отмечает, что это убьет агросектор, поэтому необходимо искать компромисс, удовлетворяющий как требования европейского законодательства, так и потребности украинских аграриев.

Об этом он заявил в пятницу, 30 августа, во время форума в Одессе "Бизнес во время войны".

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По его словам, эта позиция отражает не только его личное мнение, но и мнение многих представителей аграрного сектора, с которыми он постоянно поддерживает связь.

"Я общаюсь с аграриями, которые меня выбирали, и с которыми мы постоянно поддерживаем контакт. Они все отстаивают позицию, что ликвидация единого налога для сельхозпроизводителей недопустима", — отметил Чернявский.

Он добавил, что просто отказываться от этой инициативы без поиска альтернативы было бы неконструктивно. По его мнению, сохранение единого налога является важным шагом по поддержке аграрного сектора в Украине.

"Нужно искать компромисс, где он удовлетворит и наше желание ввести европейские законы, и чтобы у нас и аграрии были на таких условиях, на упрощенных. Поэтому лично моему и многим членам Комитета, это по аграриям, чтобы мы не отменяли именно этот единый налог", — сказал Степан Чернявский.

В то же время заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики также подчеркнул критическую роль предприятий в обеспечении финансирования государственного бюджета во время войны. Он подчеркнул, что без адекватного финансирования бюджета страна не сможет эффективно противостоять внешним угрозам.