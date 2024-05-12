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Немає кому працювати — аграрії Одещини зіткнулись з проблемою нестачі робочих рук

12 травня 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Немає кому працювати — аграрії Одещини зіткнулись з проблемою нестачі робочих рук
Трактор працює у полі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеські аграрії стикаються з великим дефіцитом робочої сили, особливо сильно це впливає на сектор фермерства через нестачу трактористів та механізаторів. Зараз фермерські господарства вимушені звертатися до жінок та вчити їх водити трактори та виконувати інші аграрні роботи.

Про це журналістам Новини.LIVE розказали самі аграрії.

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Нестача рук на фермерстві 

Сергій Петрович, агроном з одного з агрокомплексів, визнає, що фермерські господарства намагаються збільшити робочий день та залучити більше жінок. За його словами, через війну, підприємство, на якому він працює вже втратило 30% працівників, а наразі необхідно як мінімум збільшити штат на 40%.

"У нас і так нестача рук, ми зараз намагаємося виходити із ситуації збільшенням робочого дня та залученням жінок. Що буде далі — невідомо. Будемо вчити на тракторах їздити вже і жінок теж", — зазначає агроном Сергій Петрович.

Немає кому працювати — аграрії Одещини зіткнулись з проблемою нестачі робочих рук - фото 1
Аграрій Сергій Петрович. Фото: Новини.LIVE 

Бронювання аграріїв

Проте чоловік визнає, що питання, де знайти достатню кількість жінок для роботи в полі, залишається відкритим. Сергій Петрович вважає за необхідне бронювання військовозобов'язаних від мобілізації для забезпечення безперебійної роботи сільськогосподарських підприємств та збереження харчової безпеки країни.

"Я вважаю, що бронювання аграріїв від мобілізації необхідне і вони мають бути застраховані. Це харчова безпека людей. Бо хто ж тоді буде на землі робити?" — додає працівник агрокомпанії.

Цікаво аграріям 

Нагадаємо, аграрії України, зокрема Одеської області, можуть отримати грошову компенсацію від держави на закупівлю сільськогосподарської техніки. Ця ініціатива спрямована на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію.

Також ми писали. що з початку року майже тисячу одеських аграріїв отримали понад три мільярди гривень на розвиток господарств. Кошти були виділені за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та іншими проєктами. Таким чином, область увійшла до списку з найбільшою кількістю наданих кредитів. 

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