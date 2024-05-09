Одеські аграрії можуть отримати компенсацію на техніку — як це зробити

Аграрії працюють в полі. Фото: Новини.LIVE

Аграрії України, зокрема Одеської області, можуть отримати грошову компенсацію від держави на закупівлю сільськогосподарської техніки. Ця ініціатива спрямована на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики України.

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Компенсації на техніку

Програма 25% компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробника — одна зі складових політики "Зроблено в Україні". Так, техніку ще 20 українських виробників додали до відповідного переліку. Загалом в ньому вже перебувають 6 691 позицій. За словами Міністерки економіки України Юлії Свириденко, на реалізацію програми було закладено в бюджет 1 мільярд гривень.

"На сьогодні аграрії можуть отримати часткову компенсацію за куплену сільгосптехніку вже 64 виробників — це майже 7 тисяч номенклатурних позицій. І завдяки цьому оновити парк техніки, підвищити продуктивність виробництва, стати більш конкурентоздатними на ринку", — зазначила Юлія Свириденко.

На яку техніку надають компенсацію

Серед доданих до оновленого переліку вітчизняної сільгосптехніки та обладнання, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, зокрема такі позиції:

грунтообробна та посівна техніка;

насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна;

машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур;

машини для внесення мінеральних добрив; обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур;

техніка та обладнання для поливу та крапельного зрошування;

обладнання для сушіння зерна;

обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят.

Ознайомитись з повним переліком техніки, вартість якої частково компенсується коштом бюджету, можна за посиланням.

Як подати заявку на компенсацію

Обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки;

придбати необхідну техніку;

подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи. Аграрії Одещини можуть отримати компенсацію. Фото: Міністерство економіки України.

На сьогодні в програмі беруть участь 30 банків . Їхній повний перелік можна переглянути на сайті Міністерства економіки України.

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Нагадаємо, що з початку року майже тисячу одеських аграріїв отримали понад три мільярди гривень на розвиток господарств. Кошти були виділені за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та іншими проєктами. Таким чином, область увійшла до списку з найбільшою кількістю наданих кредитів.

Також ми писали, що в Одеській області в повному обсязі розпочалася посівна кампанія рису. Запрацювали помпові станції для затоплення рисових чеків на площі понад 1 500 га, хоча минулого року затоплювалося лише 20% від необхідних угідь.