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Одеські аграрії отримали гроші на розвиток господарств — скільки саме

4 травня 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеські аграрії отримали гроші на розвиток господарств — скільки саме
Чоловік порається у полі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

З початку року майже тисячу одеських аграріїв отримали понад три мільярди гривень на розвиток господарств. Кошти були виділені за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та іншими проєктами. Таким чином, область увійшла до списку з найбільшою кількістю наданих кредитів. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики України.

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Відомо, що за різними програмами одеські аграрії отримали 2 млрд грн. Всього 504 агропідприємства. 

За програмою  "Доступні кредити 5-7-9" Одеська область отримала 1,2 млрд грн. Всього 325 аграріїв. 

Одеські аграрії отримали гроші на розвиток господарств — скільки саме - фото 1
Кількість отриманих кредитів аграріями. Фото: Міністерство аграрної політики України

Програма "Доступні кредити 5-7-9"

За інформацією Міністерства аграрної політики, пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9" є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

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Нагадаємо, в Одеській області в повному обсязі розпочалася посівна кампанія рису. Запрацювали помпові станції для затоплення рисових чеків на площі понад 1 500 га, хоча минулого року затоплювалося лише 20% від необхідних угідь.

Також ми писали, що Одеська область збільшила площі під вирощування овочів, зокрема баштанних культур та "борщового набору". Загальна ділянка посівів в регіоні  у цьому році досягне майже 39 тис. гектарів. Це в рази більше, ніж торік. 

Додамо, відтепер в Одеській області будуть вирощувати бавовник, окрім овочів, зернових та олійних культур. Продукти з бавовнику можуть позитивно сприяти обороні регіону.

Одеса
посівна кампанія
овочі
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
аграрії
борщ
бавовна

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