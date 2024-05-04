Одеські аграрії отримали гроші на розвиток господарств — скільки саме

Чоловік порається у полі. Фото: Новини.LIVE

З початку року майже тисячу одеських аграріїв отримали понад три мільярди гривень на розвиток господарств. Кошти були виділені за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та іншими проєктами. Таким чином, область увійшла до списку з найбільшою кількістю наданих кредитів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики України.

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Скільки грошей отримали

Відомо, що за різними програмами одеські аграрії отримали 2 млрд грн. Всього 504 агропідприємства.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" Одеська область отримала 1,2 млрд грн. Всього 325 аграріїв.

Кількість отриманих кредитів аграріями. Фото: Міністерство аграрної політики України

Програма "Доступні кредити 5-7-9"

За інформацією Міністерства аграрної політики, пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9" є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

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Нагадаємо, в Одеській області в повному обсязі розпочалася посівна кампанія рису. Запрацювали помпові станції для затоплення рисових чеків на площі понад 1 500 га, хоча минулого року затоплювалося лише 20% від необхідних угідь.

Також ми писали, що Одеська область збільшила площі під вирощування овочів, зокрема баштанних культур та "борщового набору". Загальна ділянка посівів в регіоні у цьому році досягне майже 39 тис. гектарів. Це в рази більше, ніж торік.

Додамо, відтепер в Одеській області будуть вирощувати бавовник, окрім овочів, зернових та олійних культур. Продукти з бавовнику можуть позитивно сприяти обороні регіону.