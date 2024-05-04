Одесские аграрии получили деньги на развитие хозяйств — сколько именно

Человек возится в поле. Фото: Новини.LIVE

С начала года почти тысячу одесских аграриев получили более трех миллиардов гривен на развитие хозяйств. Денежные средства были выделены по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" и другим проектам. Таким образом, область вошла в список с наибольшим количеством предоставленных кредитов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

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Известно, что по разным программам получили одесские аграрии — 2 млрд грн. Всего 504 агропредприятия.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" Одесская область получила — 1,2 млрд грн. Всего 325 аграриев.

Количество полученных кредитов аграриями. Фото: Министерство аграрной политики Украины.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9"

По информации Министерства аграрной политики, льготное финансирование агропроизводителей по Программе "Доступные кредиты 5-7-9" возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Больше об агросекторе Одесчины

Напомним, в Одесской области в полном объеме началась посевная кампания риса. Заработали помповые станции для затопления рисовых чеков на площади более 1 500 га, хотя в прошлом году затоплялось только 20% необходимых угодий.

Также мы писали, что Одесская область увеличила площади под выращивание овощей, в частности бахчевых культур и "борщового набора". Общий участок посевов в регионе в этом году достигнет около 39 тыс. гектаров. Это в разы больше, чем в прошлом.

Добавим, теперь в Одесской области будут выращивать хлопок, кроме овощей, зерновых и масличных культур. Продукты из хлопка могут положительно способствовать обороне региона.