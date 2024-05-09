Одесские аграрии могут получить компенсацию на технику — как это сделать
Аграрии Украины, в частности Одесской области, могут получить денежную компенсацию от государства на закупку сельскохозяйственной техники. Эта инициатива направлена на поддержку украинского производителя и стимулирование спроса на отечественную продукцию.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.
Компенсации на технику
Программа 25% компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производителя — одна из составляющих политики "Сделано в Украине". Так, технику еще 20 украинских производителей добавили в соответствующий перечень. Всего в нем уже находится 6691 позиция. По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, на реализацию программы было заложено в бюджет 1 миллиард гривен.
"На сегодняшний день аграрии могут получить частичную компенсацию за купленную сельхозтехнику уже 64 производителей — это почти 7 тысяч номенклатурных позиций. И благодаря этому обновить парк техники, повысить производительность производства, стать более конкурентоспособными на рынке", — отметила Юлия Свириденко.
На какую технику предоставляют компенсацию
Среди добавленных к обновленному перечню отечественной сельхозтехники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджета, в частности:
- почвообрабатывающая и посевная техника;
- семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна;
- машины для очистки, сортировки, калибровки семян, зерновых и бобовых культур;
- машины для внесения минеральных удобрений; опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур;
- техника и оборудование для полива и капельного орошения;
- оборудование для сушки зерна;
- оборудование для содержания свиней, КРС и телят.
Ознакомиться с полным перечнем техники, стоимость которой частично компенсируется за счет бюджета, можно по ссылке.
Как подать заявку на компенсацию
- Выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики;
- приобрести необходимую технику;
- подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
На сегодняшний день в программе принимают участие 30 банков. Их полный перечень можно посмотреть на сайте Министерства экономики Украины.
Больше об агросекторе Одесчины
Напомним, что с начала года около тысячи одесских аграриев получили более трех миллиардов гривен на развитие хозяйств. Денежные средства были выделены по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" и другим проектам. Таким образом область вошла в список с наибольшим количеством предоставленных кредитов.
Также мы писали, что в Одесской области в полном объеме началась посевная кампания риса. Заработали помповые станции для затопления рисовых чеков на площади более 1500 га, хотя в прошлом году затоплялось лишь 20% необходимых угодий.
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