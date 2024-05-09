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Одесские аграрии могут получить компенсацию на технику — как это сделать

9 мая 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские аграрии могут получить компенсацию на технику — как это сделать
Аграрии работают в поле. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Аграрии Украины, в частности Одесской области, могут получить денежную компенсацию от государства на закупку сельскохозяйственной техники. Эта инициатива направлена на поддержку украинского производителя и стимулирование спроса на отечественную продукцию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

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Компенсации на технику

Программа 25% компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производителя — одна из составляющих политики "Сделано в Украине". Так, технику еще 20 украинских производителей добавили в соответствующий перечень. Всего в нем уже находится 6691 позиция. По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, на реализацию программы было заложено в бюджет 1 миллиард гривен.

"На сегодняшний день аграрии могут получить частичную компенсацию за купленную сельхозтехнику уже 64 производителей — это почти 7 тысяч номенклатурных позиций. И благодаря этому обновить парк техники, повысить производительность производства, стать более конкурентоспособными на рынке", — отметила Юлия Свириденко.

На какую технику предоставляют компенсацию

Среди добавленных к обновленному перечню отечественной сельхозтехники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджета, в частности:

  • почвообрабатывающая и посевная техника;
  • семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна;
  • машины для очистки, сортировки, калибровки семян, зерновых и бобовых культур;
  • машины для внесения минеральных удобрений; опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур;
  • техника и оборудование для полива и капельного орошения;
  • оборудование для сушки зерна;
  • оборудование для содержания свиней, КРС и телят.

Ознакомиться с полным перечнем техники, стоимость которой частично компенсируется за счет бюджета, можно по ссылке.

Как подать заявку на компенсацию

  • Выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики;
  • приобрести необходимую технику;
  • подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
    Компенсации аграриям
    Аграрии Одесской области могут получить компенсацию. Фото: Министерство экономики Украины.

На сегодняшний день в программе принимают участие 30 банков. Их полный перечень можно посмотреть на сайте Министерства экономики Украины.

Больше об агросекторе Одесчины

Напомним, что с начала года около тысячи одесских аграриев получили более трех миллиардов гривен на развитие хозяйств. Денежные средства были выделены по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" и другим проектам. Таким образом область вошла в список с наибольшим количеством предоставленных кредитов.

Также мы писали, что в Одесской области в полном объеме началась посевная кампания риса. Заработали помповые станции для затопления рисовых чеков на площади более 1500 га, хотя в прошлом году затоплялось лишь 20% необходимых угодий.

Минэкономики
Одесса
выплаты
Одесская область
компенсация
Новости Одессы
аграрии
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