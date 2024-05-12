Некому работать — аграрии Одесчины столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук

Трактор работает в поле. Фото: Новини.LIVE

Одесские аграрии сталкиваются с большим дефицитом рабочей силы, особенно это влияет на сектор фермерства из-за нехватки трактористов и механизаторов. Сейчас фермерские хозяйства вынуждены обращаться к женщинам и учить их водить тракторы и выполнять другие аграрные работы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали сами аграрии.

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Нехватка рук на фермерстве

Сергей Петрович, агроном одного из агрокомплексов, признает, что фермерские хозяйства пытаются увеличить рабочий день и привлечь больше женщин. По его словам, в результате, предприятие, на котором он работает, уже потеряло 30% работников, а сейчас необходимо как минимум увеличить штат на 40%.

"У нас и так нехватка рук, мы сейчас пытаемся выходить из ситуации увеличением рабочего дня и привлечением женщин. Что будет дальше — неизвестно. Будем учить на тракторах ездить уже и женщин тоже", — отмечает агроном Сергей Петрович.

Аграрий Сергей Петрович. Фото: Новини.LIVE

Бронирование аграриев

Однако мужчина признает, что вопрос, где найти достаточное количество женщин для работы в поле, остается открытым. Сергей Петрович считает необходимым бронирование военнообязанных от мобилизации для обеспечения бесперебойной работы сельскохозяйственных предприятий и обеспечения продовольственной безопасности страны.

"Я считаю, что бронирование аграриев от мобилизации необходимо и они должны быть застрахованы. Это пищевая безопасность людей. Кто же тогда будет на земле делать?" — добавляет работник агрокомпании.

Интересно аграриям

Напомним, аграрии Украины, в частности, Одесской области, могут получить денежную компенсацию от государства на закупку сельскохозяйственной техники. Эта инициатива направлена на поддержку украинского производителя и стимулирование спроса на отечественную продукцию.

Также мы писали, что с начала года почти тысячу одесских аграриев получили более трех миллиардов гривен на развитие хозяйств. Денежные средства были выделены по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" и другим проектам. Таким образом область вошла в список с наибольшим количеством предоставленных кредитов.