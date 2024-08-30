Єдиний податок для аграріїв не можна скасовувати, — заступник голови Комітету з питань аграрної політики

Аграрії обробляють поля. Фото: Новини.LIVE

В Україні розглядають можливість ліквідації спрощеної системи оподаткування для аграріїв. Заступник голови Комітету з питань аграрної політики Степан Чернявський наголошує, що це вб'є агросектор, тому необхідно шукати компроміс, який задовольнить як вимоги європейського законодавства, так і потреби українських аграріїв.

Про це він заявив у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни".

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За його словами, ця позиція відображає не лише його особисту думку, але й думку багатьох представників аграрного сектору, з якими він постійно підтримує зв'язок.

"Я спілкуюся з аграріями, які мене обирали, і з якими ми постійно підтримуємо контакт. Вони всі відстоюють позицію, що ліквідація єдиного податку для сільгоспвиробників є неприпустимою", — зазначив Чернявський.

Він додав, що просто відмовлятися від цієї ініціативи без пошуку альтернативи було б неконструктивно. На його думку, збереження єдиного податку є важливим кроком для підтримки аграрного сектору в Україні.

"Потрібно шукати компроміс, де він задовольнить і наше бажання запровадити європейські закони, і щоб у нас і аграрії були на таких умовах, на спрощених. Тому особисто моїй і багатьох членів Комітету, це по аграріях, щоб ми не скасовували саме цей єдиний податок", — сказав Степан Чернявський.

Водночас заступник голови Комітету з питань аграрної політики також підкреслив критичну роль підприємств у забезпеченні фінансування державного бюджету під час війни. Він акцентував, що без адекватного фінансування бюджету країна не зможе ефективно протистояти зовнішнім загрозам.