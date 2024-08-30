Атака на одеські порти: Україна зазнала мільярдних збитків.

Удар по порту на Одещині. Фото: Суспільне.Одеса

Росія не припиняє вчиняти терор проти Одещини. За рік російських атак на портову інфраструктуру Великої Одеси Україна зазнала колосальних збитків, які оцінюються в понад мільярд доларів.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час брифінгу в пресцентрі

Media Center Ukraine повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Удари по портах Великої Одеси

За його словами, із серпня минулого року пошкодження портів та знищення запасів сировини, зокрема соняшникової олії та зернових, значно вплинули на аграрний сектор.

"Якщо ми говоримо про напрямки, які спостерігалися з експортом української продукції й безпосередні удари, які наносилися по портах Великої Одеси, з початку атак у серпні минулого року збитки, завдані ударами по портах, перевищили 1,5 мільярда доларів", — сказав Марчук.

Він додав, що ці втрати "лягли на плечі" бізнесу, який змушений шукати нові способи захисту та компенсації збитків.

Підтримка аграріїв

Щодо кредитів 5.7.9, то вони сьогодні є ефективним інструментом підтримки аграріїв. Програма завершується в березні 2025 року, і Марчук закликав уряд та Міністерство аграрної політики продовжити її, зокрема збільшивши ліміти для підтримки зерновиробників, які постраждали від атак.