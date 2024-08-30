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Через удари по портах Одещини Україна втратила понад 1,5 мільярда доларів

30 серпня 2024 16:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Атака на одеські порти: Україна зазнала мільярдних збитків.
Удар по порту на Одещині. Фото: Суспільне.Одеса
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія не припиняє вчиняти терор проти Одещини. За рік російських атак на портову інфраструктуру Великої Одеси Україна зазнала колосальних збитків, які оцінюються в понад мільярд доларів.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час брифінгу в пресцентрі
Media Center Ukraine повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За його словами, із серпня минулого року пошкодження портів та знищення запасів сировини, зокрема соняшникової олії та зернових, значно вплинули на аграрний сектор.

"Якщо ми говоримо про напрямки, які спостерігалися з експортом української продукції й безпосередні удари, які наносилися по портах Великої Одеси, з початку атак у серпні минулого року збитки, завдані ударами по портах, перевищили 1,5 мільярда доларів", — сказав Марчук.

Він додав, що ці втрати "лягли на плечі" бізнесу, який змушений шукати нові способи захисту та компенсації збитків.

Підтримка аграріїв

Щодо кредитів 5.7.9, то вони сьогодні є ефективним інструментом підтримки аграріїв. Програма завершується в березні 2025 року, і Марчук закликав уряд та Міністерство аграрної політики продовжити її, зокрема збільшивши ліміти для підтримки зерновиробників, які постраждали від атак.

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