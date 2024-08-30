Атака на одесские порты: Украина понесла миллиардные убытки.

Из-за ударов по портам Одесчины Украина потеряла более 1,5 миллиарда долларов
Россия не прекращает совершать террор против Одесчины. За год российских атак на портовую инфраструктуру Большой Одессы Украина понесла колоссальные убытки, которые оцениваются более чем в миллиард долларов.
Об этом в пятницу, 30 августа, во время брифинга в пресс-центре
Media Center Ukraine сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Удары по портам Большой Одессы
По его словам, с августа прошлого года повреждение портов и уничтожение запасов сырья, в частности подсолнечного масла и зерновых, оказало большое влияние на аграрный сектор.
"Если мы говорим о направлениях, которые наблюдались с экспортом украинской продукции и непосредственных ударах, которые наносились по портам Большой Одессы, с начала атак в августе прошлого года ущерб, нанесенный ударами по портам, превысил 1,5 миллиарда долларов", — сказал Марчук.
Он добавил, что эти потери "легли на плечи" бизнесу, вынужденному искать новые способы защиты и компенсации убытков.
Поддержка аграриев
Что касается кредитов 5.7.9, то они сегодня является эффективным инструментом поддержки аграриев. Программа завершается в марте 2025 года, и Марчук призвал правительство и Министерство аграрной политики продлить ее, в частности увеличив лимиты для поддержки пострадавших от атак зернопроизводителей.
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