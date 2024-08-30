Атака на одесские порты: Украина понесла миллиардные убытки.

Удар по порту в Одесской области. Фото: Суспільне.Одеса

Россия не прекращает совершать террор против Одесчины. За год российских атак на портовую инфраструктуру Большой Одессы Украина понесла колоссальные убытки, которые оцениваются более чем в миллиард долларов.

Об этом в пятницу, 30 августа, во время брифинга в пресс-центре

Media Center Ukraine сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Удары по портам Большой Одессы

По его словам, с августа прошлого года повреждение портов и уничтожение запасов сырья, в частности подсолнечного масла и зерновых, оказало большое влияние на аграрный сектор.

"Если мы говорим о направлениях, которые наблюдались с экспортом украинской продукции и непосредственных ударах, которые наносились по портам Большой Одессы, с начала атак в августе прошлого года ущерб, нанесенный ударами по портам, превысил 1,5 миллиарда долларов", — сказал Марчук.

Он добавил, что эти потери "легли на плечи" бизнесу, вынужденному искать новые способы защиты и компенсации убытков.

Поддержка аграриев

Что касается кредитов 5.7.9, то они сегодня является эффективным инструментом поддержки аграриев. Программа завершается в марте 2025 года, и Марчук призвал правительство и Министерство аграрной политики продлить ее, в частности увеличив лимиты для поддержки пострадавших от атак зернопроизводителей.