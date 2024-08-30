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Два миллиона гривен на амфетамини — в Одессе задержали наркоторговцев

30 августа 2024 16:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Продавали амфетамин в Одессе.
Обыски у наркоторговцев. Фото: Национальная полиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Наркоторговцы в Одессе зарабатывали от двух миллионов гривен ежемесячно. Задержанным участникам группировки грозят до 12 лет тюрьмы.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Фигуранты дела — жители Одессы и Беляевки от 37 до 45 лет. Обустроившие в Одессе лабораторию по изготовлению амфетамина. Готовое психотропное вещество они распространяли среди доверенных лиц, передавая из рук в руки мелкие и оптовые партии на территории области. Общая стоимость изъятого вещества по ценам "черного" рынка — более 300 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. А также следствие устанавливает других причастных к делу.

"Организатору преступной группы, его "правой руке" и сбытчику следователи сообщили о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта психотропных веществ, по предварительному сговору группой лиц, в больших и особенно больших размерах", — говорится в сообщении.

За это преступление мужчинам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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