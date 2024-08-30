Продавали амфетамін в Одесі

Обшуки у наркоторговців. Фото: Національна поліція

Наркоторговці в Одесі заробляли від двох мільйонів гривень щомісячно. Затриманим учасникам угруповання загрожують до 12 років в’язниці.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Фігуранти справи — жителі Одеси та Біляївки віком від 37 до 45 років. Які облаштували в Одесі лабораторію по виготовленню амфетаміну. Готову психотропну речовину вони розповсюджували серед довірених осіб, передаючи з рук в руки дрібними та гуртовими партіями на території області. Загальна вартість вилученої речовини за цінами "чорного" ринку — понад 300 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. А також слідство встановлює інших причетних до справи.

"Організатору злочинної групи, його "правій руці" та збувачу слідчі повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

За цей злочин чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.