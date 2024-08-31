На Одещині залишилося понад тисячу рожевих фламінго

Рожеві фламінго на Одещині. Фото: Іван Ресєв

Попри руйнівний вплив війни, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" продовжує жити понад тисячу рожевих фламінго. Їхнє перебування стало справжнім символом стійкості природних екосистем Українського Причорномор'я.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

За його словами національний природний парк "Тузлівські лимани", став прихистком для понад 1500 рожевих фламінго, що продовжують жити тут, попри шумові впливи, спричинені дроновими атаками та іншими військовими діями в регіоні.

Рожеві фламінго над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв

Ці граційні птахи з'явилися в парку ще у квітні 2024 року і з того часу стали своєрідною родзинкою регіону. Їх навіть фотографують для іноземних ЗМІ.

"Дізнавшись від нас про наявність фламінго, вчора приїхав їх знімати для спеціального репортажу журналіст газети Нью-Йорк Таймс Brendan Hoffman", — написав еколог.

Журналіст газети Нью-Йорк Таймс Brendan Hoffman робить фото птахів. Фото: Іван Русєв

За словами Івана Русєва, журналіст приїхав до "Тузлівських лиманів" спеціально, щоб зняти репортаж про фламінго, які стали символом стійкості природи.