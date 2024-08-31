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На Одещині досі залишається понад тисячу рожевих фламінго

31 серпня 2024 17:51
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині залишилося понад тисячу рожевих фламінго
Рожеві фламінго на Одещині. Фото: Іван Ресєв
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри руйнівний вплив війни, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" продовжує жити понад тисячу рожевих фламінго. Їхнє перебування стало справжнім символом стійкості природних екосистем Українського Причорномор'я.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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На Тузлівських лиманах, що на Одещині, досі залишаються понад тисячу рожевих фламінго - фото 1
Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

За його словами національний природний парк "Тузлівські лимани", став прихистком для понад 1500 рожевих фламінго, що продовжують жити тут, попри шумові впливи, спричинені дроновими атаками та іншими військовими діями в регіоні.

На Тузлівських лиманах, що на Одещині, досі залишаються понад тисячу рожевих фламінго - фото 2
Рожеві фламінго над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв

Ці граційні птахи з'явилися в парку ще у квітні 2024 року і з того часу стали своєрідною родзинкою регіону. Їх навіть фотографують для іноземних ЗМІ.

"Дізнавшись від нас про наявність фламінго, вчора приїхав їх знімати для спеціального репортажу журналіст газети Нью-Йорк Таймс Brendan Hoffman", — написав еколог.

На Тузлівських лиманах, що на Одещині, досі залишаються понад тисячу рожевих фламінго - фото 3
Журналіст газети Нью-Йорк Таймс Brendan Hoffman робить фото птахів. Фото: Іван Русєв

За словами Івана Русєва, журналіст приїхав до "Тузлівських лиманів" спеціально, щоб зняти репортаж про фламінго, які стали символом стійкості природи.

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