В Одесской области осталось более тысячи розовых фламинго

На Одесчине до сих пор остается более тысячи розовых фламинго
Несмотря на разрушительное влияние войны, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" продолжает жить более тысячи розовых фламинго. Их пребывание стало настоящим символом устойчивости природных экосистем Украинского Причерноморья.
Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.
По его словам, национальный природный парк "Тузловские лиманы" стал прибежищем для более 1500 розовых фламинго, которые продолжают жить здесь, несмотря на шумовые влияния, вызванные дроновыми атаками и другими военными действиями в регионе.
Эти грациозные птицы появились в парке еще в апреле 2024 года и с тех пор стали своеобразной изюминкой региона. Их даже фотографируют для иностранных СМИ.
"Узнав от нас о наличии фламинго, вчера приехал их снимать для специального репортажа журналист газеты Нью-Йорк Таймс Brendan Hoffman", — написал эколог.
По словам Ивана Русева, журналист приехал в "Тузловские лиманы" специально, чтобы снять репортаж о фламинго, ставших символом устойчивости природы.
Читайте Новини.LIVE!