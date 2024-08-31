Риски и вызовы бизнеса на деоккупированных территориях и возле зоны боевых действий

Президент Ассоциации частных работодателей Украины Александр Чумак. Фото: facebook/ovchumak

Предприниматели, ведущие бизнес на деоккупированных территориях и в регионах, приближенных к зоне боевых действий, сталкиваются с серьезными рисками. Основные проблемы включают в себя отсутствие страхования имущества и ограниченный доступ к кредитованию из-за высокого уровня опасности.

Об этом в пятницу, 30 августа, во время форума в Одессе "Бизнес во время войны" заявил президент Ассоциации частных работодателей Украины Александр Чумак.

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Риски ведения бизнеса на деоккупированных территориях

По его словам, один из самых главных рисков — возможность разрушения имущества в результате боевых действий. Например, в результате прямого попадания снаряда предприятие может потерять складские помещения или производственные мощности.

"Риски, которые предприниматели бизнеса получают, работая на деоккупированных территориях и на ближних к зоне боевых действий, заключаются в том, что мы понимаем, что завтра может быть какой-то прилет и твой склад сгорит", — сказал Александр Чумак.

Потребность в страховании

Однако, как говорит президент Ассоциации частных работодателей, страховые компании не предоставляют полисов, которые покрывали бы риски, связанные с ведением бизнеса в таких опасных регионах. Это создает значительную неопределенность и дополнительные расходы для предпринимателей, которые должны самостоятельно обеспечивать финансовые резервы на случай потери имущества.

"Прежде всего, это в любом случае должна быть гарантия страхования, потому что страховые компании, как вы знаете, сейчас не страхуют риски, связанные с ведением бизнеса, который находится в зоне боевых действий или на ближних к ним", — добавил эксперт.

Александр Чумак в Одессе. Фото: facebook/ovchumak

Бизнесу нужны кредиты

Александр Чумак также отметил, что программа кредитования под 5-7-9% не действует в зонах боевых действий. Банки отказываются предоставлять кредиты предпринимателям, работающим в опасных регионах, из-за высоких рисков невозврата средств, а Национальный банк Украины не всегда оперативно реагирует на запросы.

"Вы же знаете, Национальный банк у нас — это отдельная структура, которая не подвластна, не подконтрольна, она независима и им очень сложно достучаться до того, чтобы они в своем законодательном уровне и номенклатурном покоряли этот вопрос", — сказал Александр Чумак.

Президент Ассоциации частных работодателей Украины Александр Чумак призвал власти создать специальные программы поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес в зонах повышенного риска, включая доступное страхование и кредитование. По его мнению, это поможет снизить риски и способствовать экономическому возрождению деоккупированных территорий.