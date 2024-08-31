Житель Одесского района задержан за попытку убийства с использованием гранаты

Гараж, в котором произошла трагедия. Фото: Нацполиция

Полиция задержала 41-летнего жителя Одесского района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в гараж с людьми. Трое пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

По информации полиции, инцидент произошел сегодня около четырех часов утра в одном из населенных пунктов Великодолинского общества. Мужчина в нетрезвом состоянии явился в гараж к своему знакомому и по неизвестным причинам бросил гранату в помещение, где находились люди. Взрыв нанес серьезные травмы трем пострадавшим, которых немедленно госпитализировали.

Что грозит злоумышленнику за покушение на убийство

Служебная собака помогла полиции найти и задержать правонарушителя. Злоумышленнику сообщено о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких человек. Согласно закону, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Какое еще наказание могут предъявить

Кроме того, следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Обломки взрывного устройства направлены на экспертизу, после чего будет предъявлено дополнительное подозрение в совершении этого преступления. Следствие продолжается, и мотивы преступления устанавливаются.