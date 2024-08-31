9-річний хлопчик загубився на пляжі Ланжерон в Одесі — в поліції розповіли деталі

Знайдений хлопчик та поліцейський. Фото: Нацполіція

Вчора ввечері, 30 серпня, 9-річний Ілля з Київщини загубився на одеському пляжі Ланжерон. Завдяки оперативним діям поліції, дитину знайшли й повернули матері. Сьогодні сім’я уже поїхала додому.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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В Одесі на пляжі зник хлопчик

За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 20:00, коли пересічна громадянка повідомила поліцію про загублену дитину на пляжі Ланжерон в Одесі. Мати хлопчика, на жаль, не змогла повідомити про зникнення сина через розряджений телефон.

Одразу на місце події вирушили співробітники карного розшуку, ювенальної превенції, дільничні офіцери та представники громадського формування. Після уточнення прикмет Іллі, поліція негайно розпочала пошукові заходи вздовж моря, у зеленій зоні та на прилеглій території. Хлопчика зрештою знайшли у готелі, де сім'я зупинилася під час відпочинку.

Хлопчик пішов в готель

Як з'ясувалося, коли мати випустила сина з поля зору і пішла його шукати, Ілля також вирушив на пошуки матері, але не зміг її знайти. Зрозумівши, що він загубився, хлопчик вирішив самостійно повернутися до готелю, питаючи дорогу у перехожих.

Це був останній день відпочинку для родини, і сьогодні вони повернулися додому на Київщину. Поліція закликає батьків бути уважними й пильнувати за дітьми, особливо в місцях з великим скупченням людей.