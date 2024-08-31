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Искали друг друга — в полиции раскрыли детали исчезновения мальчика на пляже в Одессе

31 августа 2024 14:01
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
9-летний мальчик потерялся на пляже Ланжерон в Одессе - в полиции рассказали детали
Найден мальчик и полицейский. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Вчера вечером, 30 августа, 9-летний Илья из Киевщины потерялся на одесском пляже Ланжерон. Благодаря оперативным действиям полиции ребенка нашли и вернули матери. Сегодня семья уже уехала домой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Мальчик искали и полицейский. Фото: Нацполиция

В Одессе на пляже потерялся мальчик

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 20:00, когда рядовая гражданка сообщила полицию о потерянном ребенке на пляже Ланжерон в Одессе. Мать мальчика, к сожалению, не смогла сообщить об исчезновении сына из-за разряженного телефона.

Сразу же на место происшествия отправились сотрудники уголовного розыска, ювенальной превенции, участковые офицеры и представители общественного формирования. После уточнения примет Ильи, полиция немедленно приступила к поисковым мероприятиям вдоль моря, в зеленой зоне и на прилегающей территории. Мальчика наконец-то нашли в гостинице, где семья остановилась во время отдыха.

Мальчик ушел в отель

Как выяснилось, когда мать выпустила сына из виду и пошла его искать, Илья также отправился на поиски матери, но не смог ее найти. Поняв, что он потерялся, мальчик решил самостоятельно вернуться в гостиницу, спрашивая дорогу у прохожих.

Это был последний день отдыха для семьи, и сегодня они вернулись домой в Киевскую область. Полиция призывает родителей быть внимательными и следить за детьми, особенно в местах с большим скоплением людей.

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