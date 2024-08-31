Подготовка ВСУ к прорыву фронта на юге: россияне сфантазировали план

Вероятны места атаки. Фото: скриншот

Пророссийские пропагандисты распространили фейковую информацию о "вероятных планах" украинских сил прорвать фронт на Херсонском направлении. Согласно их данным, внимание украинских военных сосредоточено на подготовке к возможным атакам через Кинбурнский полуостров и другие ключевые точки.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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Какие планы у ВСУ: версия российских пропагандистов

Пророссийские телеграм-канал, поддерживающие войну против Украины, опубликовали новые "прогнозы" по планам Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По их информации, на юге Украины наблюдается накопление личного состава и морских дронов в районе Одессы и Очакова.

Прорыв на Кинбурнском полуострове

Такие выводы роспропагандисты сделали со спутниковой слежки, которая якобы фиксирует подготовку ВСУ к прорыву на Кинбурнском полуострове, Крымском перешейке и юго-западном побережье Крыма. Особо подчеркивается возможность атаки со стороны Кинбурнской косы, мыса Тарханкут и Севастополя, где наибольшую угрозу российские каналы видят на Кинбурнском полуострове.