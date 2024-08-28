В Николаеве выдвинули подозрения коллаборантам: детали

Оккупанты в Херсоне. Иллюстративное фото: росСМИ

В Николаеве трем бывшим чиновникам исправительной колонии в Херсонской области заочно выдвинули подозрение в коллаборационизме. За то, что они перешли на сторону врага и занимали должности во вражеской колонии, задержанным грозит тюрьма.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Задержанные ранее работали в "Северной исправительной колонии №90" в Херсоне, но после оккупации города перешли на сторону врага. Один из них стал "начальником отряда", двое других — "младшими инспекторами" в незаконно созданном отделе. В этих должностях они отвечали за надзор и соблюдение порядка среди заключенных.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Что грозит

За сотрудничество с оккупантами им выдвинули подозрение в коллаборационизме по ч.7 ст. 111-1 УК Украины. Всем задержанным грозит до 15 лет заключения.