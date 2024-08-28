На документы для реконструкции Одесской ТЭЦ будет выделено 800 тыс. грн

Реконструкция Одесской ТЭЦ — на бумаги готовы потратить почти миллион гривен
В Одессе планируют реконструкцию системы резервного питания ТЭЦ, поэтому ищут подрядчика для разработки проекта и сметы проекта. Все бумажные работы оценили почти в 800 тыс. грн.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Заказчиком стало АО "Одесская ТЭЦ", которое объявило аукцион сегодня, 28 августа. Предложения будут принимать до 12 сентября, а на следующий день проведут открытые торги с особенностями.
Что должны сделать
Будущий победитель должен провести экспертизу проектно-сметной документации, чтобы проверить ее соответствие нормам и стандартам. Также должна быть проведена оценка влияния на окружающую среду.
Готовую документацию подрядчик должен предоставить до 31 декабря текущего года в электронной версии, подходящей для редактирования.
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