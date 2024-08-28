На документы для реконструкции Одесской ТЭЦ будет выделено 800 тыс. грн

ТЭЦ в Одессе. Архивное фото: Думская

В Одессе планируют реконструкцию системы резервного питания ТЭЦ, поэтому ищут подрядчика для разработки проекта и сметы проекта. Все бумажные работы оценили почти в 800 тыс. грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком стало АО "Одесская ТЭЦ", которое объявило аукцион сегодня, 28 августа. Предложения будут принимать до 12 сентября, а на следующий день проведут открытые торги с особенностями.

Информация о процедуре. Фото: скриншот

Что должны сделать

Будущий победитель должен провести экспертизу проектно-сметной документации, чтобы проверить ее соответствие нормам и стандартам. Также должна быть проведена оценка влияния на окружающую среду.

Готовую документацию подрядчик должен предоставить до 31 декабря текущего года в электронной версии, подходящей для редактирования.