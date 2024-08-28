На документи для реконструкції Одеської ТЕЦ виділять 800 тис. грн

ТЕЦ в Одесі. Архівне фото: Думська

В Одесі планують реконструкцію системи резервного живлення ТЕЦ, тож наразі шукають підрядника для розробки проєкту та кошторису проєкту. Усі паперові роботи оцінили у майже 800 тис. грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником стало АТ "Одеська ТЕЦ", яке оголосило аукціон сьогодні, 28 серпня. Пропозиції прийматимуть до 12 вересня, а вже наступного дня проведуть відкриті торги з особливостями.

Інформація про процедуру. Фото: скриншот

Що мають зробити

Майбутній переможець має провести експертизу проєктно-кошторисної документації, щоб перевірити її відповідність нормам і стандартам. Також має бути проведена оцінка впливу на довкілля.

Готову документацію підрядник має надати до 31 грудня поточного року в електронній версії, придатній для редагування.