Суд відхилив позов киянина проти Верховного суду: деталі справи

Засідання суду. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua

Одеський окружний адміністративний суд розглянув позов жителя столиці проти Верховного Суду України та його голови. Суть звернення стосувалась визначення моменту закінчення повноважень президента України в умовах воєнного стану.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

Житель Києва звернувся до Верховного Суду з проханням підготувати звернення до Конституційного Суду України. Він хотів, щоб останній офіційно розтлумачив положення Конституції стосовно того, коли закінчуються повноваження президента України, якщо чергові вибори не можуть відбутися через воєнний стан.

Деталі позову. Фото: скриншот

Рішення суду

Верховний Суд відповів, що за законом лише суд, який розглядає конкретну справу, може звернутися до Конституційного Суду з питанням про конституційність законів. Верховний Суд не може робити це за ініціативою громадян. Така відповідь українця не влаштувала, тож він звернувся до Одеського окружного суду.

Судове рішення. Фото: скриншот

У суді, після детального розгляду справи, визнали, що Верховний Суд діяв відповідно до закону, і відхилили позов громадянина. Це рішення підлягає оскарженню в апеляційному суді протягом 30 днів.