Суд отклонил иск киевлянина против Верховного суда: детали дела

Заседание суда. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua

Одесский окружной административный суд рассмотрел иск жителя столицы против Верховного суда Украины и его председателя. Суть обращения касалась определения момента окончания полномочий президента Украины в условиях военного положения.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

Житель Киева обратился в Верховный суд с просьбой подготовить обращение в Конституционный суд Украины. Он хотел, чтобы последний официально разъяснил положения Конституции относительно того, когда заканчиваются полномочия президента Украины, если очередные выборы не могут состояться из-за военного положения.

Подробности иска. Фото: скриншот

Решение суда

Верховный Суд ответил, что по закону только суд, рассматривающий конкретное дело, может обратиться в Конституционный Суд по вопросу о конституционности законов. Верховный Суд не может делать этого по инициативе граждан. Такой ответ украинца не устроил, поэтому он обратился в Одесский окружной суд.

Судебное решение. Фото: скриншот

В суде после детального рассмотрения дела признали, что Верховный Суд действовал в соответствии с законом, и отклонили иск гражданина. Это решение подлежит обжалованию в апелляционном суде в течение 30 дней.