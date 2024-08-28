Донация вместе с ФК "Черноморец" в Одессе: детали события

Человек стал донором крови. Фото: Донор Одесса

Спасайте жизнь военных и гражданских вместе с любимой командой. ФК "Черноморец" приглашает всех желающих открытую донацию крови, которая состоится в понедельник, 2 сентября.



Об этом в среду, 28 августа, сообщил портал ДонорUA.

Детали события

Сдать кровь можно будет с 09:00 до 14:00 2 сентября в Одесской областной станции переливания крови по пер. Бисквитный, 2. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке и выбрать удобное время.

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Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет;

вес свыше 50 кг;

гражданин Украины (или ВНЖ).

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД;

вирусные гепатиты В и С, сифилис;

активный туберкулез;

сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные заболевания;

онкозаболевание;

хроническая почечная недостаточность;

тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.);

эпилепсия, психические расстройства;

близорукость больше чем -6;

операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря);

трансплантация органов

Временные ограничения для донорства

Даже у людей со стабильным здоровьем есть обстоятельства, когда временно не рекомендуется быть донором крови. Важно знать перечень таких ограничений и сроки их действия: