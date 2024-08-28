Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сдавай кровь с Хобленко — футболисты призывают одесситов становиться донорами arrow

Сдавай кровь с Хобленко — футболисты призывают одесситов становиться донорами

28 августа 2024 13:54
Верзилова Єлизавета - редактор
Донация вместе с ФК "Черноморец" в Одессе: детали события
Человек стал донором крови. Фото: Донор Одесса
Верзилова Єлизавета - редактор

Спасайте жизнь военных и гражданских вместе с любимой командой. ФК "Черноморец" приглашает всех желающих открытую донацию крови, которая состоится в понедельник, 2 сентября.

Об этом в среду, 28 августа, сообщил портал ДонорUA.

Детали события

Сдать кровь можно будет с 09:00 до 14:00 2 сентября в Одесской областной станции переливания крови по пер. Бисквитный, 2. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке и выбрать удобное время.

Читайте также:
Донация по ФК "Черноморец"
Подробности происшествия. Фото: скриншот

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет;
  • вес свыше 50 кг;
  • гражданин Украины (или ВНЖ).

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД;
  • вирусные гепатиты В и С, сифилис;
  • активный туберкулез;
  • сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные заболевания;
  • онкозаболевание;
  • хроническая почечная недостаточность;
  • тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.);
  • эпилепсия, психические расстройства;
  • близорукость больше чем -6;
  • операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря);
  • трансплантация органов

Временные ограничения для донорства

Даже у людей со стабильным здоровьем есть обстоятельства, когда временно не рекомендуется быть донором крови. Важно знать перечень таких ограничений и сроки их действия:

  • Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и др. Можно стать донором через 2 недели после выздоровления.
  • Туберкулез: Рекомендуется ждать 2 года после подтвержденного выздоровления.
  • Гепатит А: После выздоровления можно стать донором через 1 год (гепатит В и С запрещен).
  • Татуировка, татуаж, пирсинг: Рекомендуется ждать 6 месяцев.
  • Хирургические операции: После операций (кроме удаления аппендикса и желчного пузыря) рекомендуется ожидать 6 месяцев.
  • Незначительные оперативные вмешательства: Рекомендуется ожидать 1 неделю.
  • Беременность:Донором можно стать через 6 месяцев после родов.
  • Кормление ребенка: Рекомендуется ожидать 3 месяца после завершения лактации.
  • Менструация: Донором можно быть через 5 дней после последнего дня менструации.
  • Прием антибиотиков, противовирусных лекарств: Рекомендуется ждать 2 недели.
  • Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов: 72 часа. Нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
  • Прием гормональных таблеток (включая оральную контрацепцию): Донором можно быть, если врач позволяет приостановить прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль, то донором быть можно.
  • Употребление алкоголя: Рекомендуется ожидать 48 часов.
  • Вакцинация от дифтерии, столбняка и COVID-19: Если вакцины не содержат живых компонентов и вы чувствуете себя хорошо, можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.

Также важные новости дня по теме:

Одесса Одесская область Черноморец Новости Одессы донор помощь военным кровь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:54 Сдавай кровь с Хобленко — футболисты призывают одесситов становиться донорами

13:51 В Киеве разоблачили чиновника в растрате более полумиллиона гривен на закупке электрооборудования

13:50 Украинским беженцам в Германии урежут выплаты — кого коснется

13:49 Северная Корея отправила России 13 тысяч контейнеров, в которых могло быть оружие

13:48 Совет обороны разрешил офлайн-обучение в части Харьковской области — где именно

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

13:31 Динамо сыграет с Ворсклой и другие пары 1/8 Кубка Украины

13:30 Операция ВСУ в Курской области — Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны

13:21 Самые маленькие обезьянки в мире теперь в Одесском зоопарке

13:19 Удар по Кривому Рогу — в ГСЧС показали первые кадры и назвали новое количество пострадавших

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

13:54 Сдавай кровь с Хобленко — футболисты призывают одесситов становиться донорами

13:51 В Киеве разоблачили чиновника в растрате более полумиллиона гривен на закупке электрооборудования

13:50 Украинским беженцам в Германии урежут выплаты — кого коснется

13:49 Северная Корея отправила России 13 тысяч контейнеров, в которых могло быть оружие

13:48 Совет обороны разрешил офлайн-обучение в части Харьковской области — где именно

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

13:31 Динамо сыграет с Ворсклой и другие пары 1/8 Кубка Украины

13:30 Операция ВСУ в Курской области — Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны

13:21 Самые маленькие обезьянки в мире теперь в Одесском зоопарке

13:19 Удар по Кривому Рогу — в ГСЧС показали первые кадры и назвали новое количество пострадавших

13:00 Нафтогаз призвал клиентов иначе передавать данные счетчиков

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали