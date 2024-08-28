Донация вместе с ФК "Черноморец" в Одессе: детали события

Сдавай кровь с Хобленко — футболисты призывают одесситов становиться донорами
28 августа 2024 13:54
Человек стал донором крови. Фото: Донор Одесса
Спасайте жизнь военных и гражданских вместе с любимой командой. ФК "Черноморец" приглашает всех желающих открытую донацию крови, которая состоится в понедельник, 2 сентября.
Об этом в среду, 28 августа, сообщил портал ДонорUA.
Детали события
Сдать кровь можно будет с 09:00 до 14:00 2 сентября в Одесской областной станции переливания крови по пер. Бисквитный, 2. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке и выбрать удобное время.
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Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет;
- вес свыше 50 кг;
- гражданин Украины (или ВНЖ).
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД;
- вирусные гепатиты В и С, сифилис;
- активный туберкулез;
- сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные заболевания;
- онкозаболевание;
- хроническая почечная недостаточность;
- тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.);
- эпилепсия, психические расстройства;
- близорукость больше чем -6;
- операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря);
- трансплантация органов
Временные ограничения для донорства
Даже у людей со стабильным здоровьем есть обстоятельства, когда временно не рекомендуется быть донором крови. Важно знать перечень таких ограничений и сроки их действия:
- Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и др. Можно стать донором через 2 недели после выздоровления.
- Туберкулез: Рекомендуется ждать 2 года после подтвержденного выздоровления.
- Гепатит А: После выздоровления можно стать донором через 1 год (гепатит В и С запрещен).
- Татуировка, татуаж, пирсинг: Рекомендуется ждать 6 месяцев.
- Хирургические операции: После операций (кроме удаления аппендикса и желчного пузыря) рекомендуется ожидать 6 месяцев.
- Незначительные оперативные вмешательства: Рекомендуется ожидать 1 неделю.
- Беременность:Донором можно стать через 6 месяцев после родов.
- Кормление ребенка: Рекомендуется ожидать 3 месяца после завершения лактации.
- Менструация: Донором можно быть через 5 дней после последнего дня менструации.
- Прием антибиотиков, противовирусных лекарств: Рекомендуется ждать 2 недели.
- Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов: 72 часа. Нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
- Прием гормональных таблеток (включая оральную контрацепцию): Донором можно быть, если врач позволяет приостановить прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль, то донором быть можно.
- Употребление алкоголя: Рекомендуется ожидать 48 часов.
- Вакцинация от дифтерии, столбняка и COVID-19: Если вакцины не содержат живых компонентов и вы чувствуете себя хорошо, можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.
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