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Самые маленькие обезьянки в мире теперь в Одесском зоопарке

28 августа 2024 13:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Мармозетки появились в Одесском зоопарке
Две мармозетки в Одесском зоопарке. Фото: Одесский зоопарк
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесском зоопарке появились новые животные, которые уже привлекли внимание посетителей — это мармозетки, самые маленькие обезьянки в мире. Эти жители зоопарка быстро стали любимицей как детей, так и взрослых.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе Одесского зоопарка.

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Сообщение учреждения. Фото: скриншот

Мармозетки в Одессе.

Обезьянкам Мани и Болику всего по три года, и они очень любят наблюдать за посетителями, благодаря их за внимание своим веселым поведением. Вольер с мармозетками расположен напротив слонихи Венди.

Обезьянки в Одесском зоопарке: фото
Мармозетки в зоопарке в Одессе. Фото: КУ "Одесский зоопарк"
Самые маленькие обезьянки в мире теперь в Одесском зоопарке - фото 3
Обезьянка в вольере в Одессе. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Мармозетки — чем известны животные

Мармозетки (Cebuella pygmaea) происходят из тропических лесов Амазонки в Южной Америке. Это самые маленькие представители обезьян Нового света, весом всего 100-120 граммов, и внешне они больше похожи на белок, чем на обезьян.

Мармозетка по сравнению с человеком
Наименование обезьянки мира. Фото: google.com

Длина их тела составляет 12-15,5 см, а хвоста - 19-20 см. В дикой природе мармозетки питаются насекомыми, фруктами, почками, цветами и яйцами мелких птиц.

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