Мармозетки з'явились в Одеському зоопарку

Дві мармозетки в Одеському зоопарку. Фото: Одеський зоопарк

В Одеському зоопарку з'явилися нові тварини, які вже привернули увагу відвідувачів — це мармозетки, найменші мавпочки у світі. Ці мешканці зоопарку швидко стали улюбленицями як дітей, так і дорослих.

Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі Одеського зоопарку.

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Допис установи. Фото: скриншот

Мармозетки в Одесі

Мавпочкам Мані та Боліку всього по три роки, і вони дуже люблять спостерігати за відвідувачами, віддячуючи їм за увагу своїм веселим поведінкою. Вольєр із мармозетками розташований навпроти слонихи Венді.

Мармозетки у зоопарку в Одесі. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Мавпочка у вольєрі в Одесі. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Мармозетки — чим відомі тварини

Мармозетки (Cebuella pygmaea) походять із тропічних лісів Амазонки в Південній Америці. Це найменші представники мавп Нового світу, вагою всього 100-120 грамів, і зовні вони більше схожі на білок, ніж на мавп.

Найменка мавпочка світу. Фото: google.com

Довжина їхнього тіла становить 12-15,5 см, а хвоста — 19-20 см. У дикій природі мармозетки харчуються комахами, фруктами, бруньками, квітами та яйцями дрібних птахів.