Мармозетки з'явились в Одеському зоопарку

Найменші мавпочки у світі тепер в Одеському зоопарку
В Одеському зоопарку з'явилися нові тварини, які вже привернули увагу відвідувачів — це мармозетки, найменші мавпочки у світі. Ці мешканці зоопарку швидко стали улюбленицями як дітей, так і дорослих.
Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі Одеського зоопарку.
Мармозетки в Одесі
Мавпочкам Мані та Боліку всього по три роки, і вони дуже люблять спостерігати за відвідувачами, віддячуючи їм за увагу своїм веселим поведінкою. Вольєр із мармозетками розташований навпроти слонихи Венді.
Мармозетки — чим відомі тварини
Мармозетки (Cebuella pygmaea) походять із тропічних лісів Амазонки в Південній Америці. Це найменші представники мавп Нового світу, вагою всього 100-120 грамів, і зовні вони більше схожі на білок, ніж на мавп.
Довжина їхнього тіла становить 12-15,5 см, а хвоста — 19-20 см. У дикій природі мармозетки харчуються комахами, фруктами, бруньками, квітами та яйцями дрібних птахів.
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