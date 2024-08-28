Жителя Одесчины будут судить за хранение оружия: детали

Полиция задержала подозреваемого. Иллюстративное фото: Нацполиция

Одесские полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Одесской области. Мужчину задержали за незаконное обращение с оружием, за что ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Житель Белгород-Днестровского района привез из Донецкой области целый арсенал боеприпасов с фронта и решил хранить все "добро" у себя дома.

Во время обысков в одной из комнат правоохранители обнаружили тайник мужчины. В общем, полиция изъяла:

три корпуса ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1 и впали в них;

обрез ружья с патроном;

штык-нож.

Корпуса гранат с запалом изъяли правоохранители. Фото: Нацполиция

Штык-нож изъяла полиция. Фото: Нацполиция

В чем обвиняется

Фигуранту предъявлены обвинения в приобретении, хранении, ношении огнестрельного и холодного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Эти преступления квалифицируются по ч. 1 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Согласно действующему законодательству, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.