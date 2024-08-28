Жителя Одещини судитимуть за зберігання зброї: деталі

Поліція затримала підозрюваного. Ілюстративне фото: Нацполіція

Одеські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя Одещини. Чоловіка затримали за незаконне поводження зі зброєю, за що йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Житель Білгород-Дністровського району привіз з Донеччини цілий арсенал боєприпасів з фронту та вирішив зберігати усе "добро" у себе вдома.

Під час обшуків в одній із кімнат правоохоронці виявили схованку чоловіка. Загалом, поліція вилучила:

три корпуси ручних осколкових гранат РГД-5 та Ф-1 та запали до них;

обріз рушниці з набоєм;

штик-ніж.

Корпуси гранат із запалами вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Штик-ніж вилучила поліція. Фото: Нацполіція

У чому звинувачується

Фігуранту висунули обвинувачення у придбанні, зберіганні, носінні вогнепальної та холодної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено й обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.