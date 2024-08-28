Жителя Одещини судитимуть за зберігання зброї: деталі

Привіз з фронту арсенал боєприпасів — житель Одещини предстане перед судом
Одеські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя Одещини. Чоловіка затримали за незаконне поводження зі зброєю, за що йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Деталі злочину
Житель Білгород-Дністровського району привіз з Донеччини цілий арсенал боєприпасів з фронту та вирішив зберігати усе "добро" у себе вдома.
Під час обшуків в одній із кімнат правоохоронці виявили схованку чоловіка. Загалом, поліція вилучила:
- три корпуси ручних осколкових гранат РГД-5 та Ф-1 та запали до них;
- обріз рушниці з набоєм;
- штик-ніж.
У чому звинувачується
Фігуранту висунули обвинувачення у придбанні, зберіганні, носінні вогнепальної та холодної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено й обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.
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