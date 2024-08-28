Донація разом з ФК "Чорноморець" в Одесі: деталі події

Людина стала донором крові. Фото: Донор Одеса

Рятуйте життя військових та цивільних разом з улюбленою командою. ФК "Чорноморець" запрошує всіх охочих на відкриту донацію крові, яка відбудеться у понеділок, 2 вересня.



Про це у середу, 28 серпня, повідомив портал ДонорUA.

Деталі події

Здати кров можна буде з 09:00 до 14:00 2 вересня в Одеській обласній станції переливання крові за адресою пров. Бісквітний, 2. Попередньо треба зареєструватися за посиланням і обрати зручний час.

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Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років;

вага понад 50 кг;

громадянин України (або ВНЖ).

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД;

вірусні гепатити В і С, сифіліс;

активний туберкульоз;

цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби;

онкозахворювання;

хронічна ниркова недостатність;

важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо);

епілепсія, психічні розлади;

короткозорість більше ніж -6;

операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура);

трансплантація органів.

Тимчасові обмеження для донорства

Навіть у людей зі стабільним здоров'ям існують обставини, коли тимчасово не рекомендується бути донором крові. Важливо знати перелік таких обмежень та терміни їх дії: