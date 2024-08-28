Донація разом з ФК "Чорноморець" в Одесі: деталі події

Здавай кров із Хобленком — футболісти закликають одеситів ставати донорами
28 серпня 2024 13:54
Людина стала донором крові. Фото: Донор Одеса
Рятуйте життя військових та цивільних разом з улюбленою командою. ФК "Чорноморець" запрошує всіх охочих на відкриту донацію крові, яка відбудеться у понеділок, 2 вересня.
Про це у середу, 28 серпня, повідомив портал ДонорUA.
Деталі події
Здати кров можна буде з 09:00 до 14:00 2 вересня в Одеській обласній станції переливання крові за адресою пров. Бісквітний, 2. Попередньо треба зареєструватися за посиланням і обрати зручний час.
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Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років;
- вага понад 50 кг;
- громадянин України (або ВНЖ).
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД;
- вірусні гепатити В і С, сифіліс;
- активний туберкульоз;
- цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби;
- онкозахворювання;
- хронічна ниркова недостатність;
- важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо);
- епілепсія, психічні розлади;
- короткозорість більше ніж -6;
- операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура);
- трансплантація органів.
Тимчасові обмеження для донорства
Навіть у людей зі стабільним здоров'ям існують обставини, коли тимчасово не рекомендується бути донором крові. Важливо знати перелік таких обмежень та терміни їх дії:
- Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше: Можна стати донором через 2 тижні після одужання.
- Туберкульоз: Рекомендується очікувати 2 роки після підтвердженого одужання.
- Гепатит А: Після одужання можна стати донором через 1 рік (гепатит В і С — заборонено).
- Татуювання, татуаж, пірсинг: Рекомендується очікувати 6 місяців.
- Хірургічні операції: Після операцій (крім видалення апендикса та жовчного міхура) рекомендується очікувати 6 місяців.
- Незначні оперативні втручання: Рекомендується очікувати 1 тиждень.
- Вагітність: Донором можна стати через 6 місяців після пологів.
- Годування дитини: Рекомендується очікувати 3 місяці після завершення лактації.
- Менструація: Донором можна бути через 5 днів після останнього дня менструації.
- Прийом антибіотиків, противірусних ліків: Рекомендується очікувати 2 тижні.
- Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів: 72 години. Не можна здавати кров при прийомі антидепресантів.
- Прийом гормональних таблеток (включаючи оральну контрацепцію): Донором можна бути, якщо лікар дозволяє призупинити прийом препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль, донором бути можна.
- Вживання алкоголю: Рекомендується очікувати 48 годин.
- Вакцинація від дифтерії, правця та COVID-19: Якщо вакцини не містять живих компонентів і ви почуваєтеся добре, можна здавати кров вже наступного дня після вакцинації.
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