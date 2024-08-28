У Миколаєві висунули підозри колаборантам: деталі

Очолювали посади в окупаційній колонії — у Миколаєві зрадникам повідомили про підозри
У Миколаєві трьом колишнім посадовцям виправної колонії у Херсонській області заочно висунули підозру в колабораціонізмі. За те, що вони перейшли на бік ворога та обіймали посади у ворожій колонії, затриманим загрожує тюрма.
Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.
Деталі злочину
Затримані раніше працювали в "Північній виправній колонії № 90" у Херсоні, але після окупації міста перейшли на бік ворога. Один з них став "начальником загону", двоє інших — "молодшими інспекторами" у незаконно створеному відділі. На цих посадах вони відповідали за нагляд і дотримання порядку серед ув'язнених.
Що загрожує
За співпрацю з окупантами їм висунули підозру у колабораціонізмі за ч.7 ст. 111-1 КК України. Усі затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.
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