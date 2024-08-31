Підготовка ЗСУ до прориву фронту на півдні: росіяни сфантазували план

Ймовірні місця атаки. Фото: скриншот

Проросійські пропагандисти поширили фейкову інформацію про "імовірні плани" українських сил прорвати фронт на Херсонському напрямку. Згідно з їхніми даними, увага українських військових зосереджена на підготовці до можливих атак через Кінбурнський півострів та інші ключові точки.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Проросійські телеграм-канали, які підтримують війну проти України, опублікували нові "прогнози" щодо планів Збройних сил України на Херсонському напрямку. За їхньою інформацією, на півдні України спостерігається накопичення особового складу та морських дронів у районі Одеси та Очакова.

Прорив на Кінбурнському півострові

Такі висновки роспропагандисти зробили зі супутникового стеження, яке нібито фіксує підготовку ЗСУ до прориву на Кінбурнському півострові, Кримському перешийку та південно-західному узбережжі Криму. Особливо підкреслюється можливість атаки з боку Кінбурнської коси, мису Тарханкут та Севастополя, де найбільшу загрозу російські канали вбачають на Кінбурнському півострові.