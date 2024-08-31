В Одессе горело авто: детали

Спасатели гасят загоревшийся авто. Фото: ГСЧС

Сегодня, 31 августа, на улице Розкидайловской в Одессе произошло возгорание автомобиля. Приехавшие на вызов спасатели за считанные минуты полностью ликвидировали пожар.

Об этом в субботу утром, 31 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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В Одессе горел автомобиль

По информации пресс-службы, на место происшествия оперативно прибыли две единицы техники и девять спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Благодаря слаженным действиям пожарных удалось быстро локализовать и ликвидировать возгорание, предотвратив его распространение на другие транспортные средства и здания. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет.

Спасатели работают над ликвидацией пожара. Фото: скриншот

Горит автомобиль: что делать

При появлении первых признаков возгорания — запаха дыма, резкого запаха бензина, газа, визуального появления дыма или огня необходимо немедленно прекратить движение и остановить транспортное средство;

Заглушить двигатель — достать ключ из зажигания. Если ваш автомобиль работает на газе, необходимо перекрыть краны расположенные в багажном отделении;

Зафиксировать колеса (поставить на ручник или скорость, если коробка переключения передач механическая);

Снять клеммы с аккумулятора;

При блокировке двери разбить стекло подручными средствами и выбраться из автомобиля;

При незначительном возгорании начинать тушение с помощью огнетушителя;

При быстром распространении огня в районе бензобака немедленно оставить автомобиль и отойти на безопасное расстояние не менее 10-15 метров;

Вызвать пожарных по номеру 101.