В Одесі горіло авто: деталі

Рятувальники гасять авто, яке загорілося. Фото: ДСНС

Сьогодні, 31 серпня, на вулиці Розкидайлівській в Одесі сталося загоряння автомобіля. Рятувальники, які приїхали на виклик, за лічені хвилини повністю ліквідували пожежу.

Про це у суботу вранці, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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В Одесі горів автомобіль

За інформацією пресслужби, на місце події оперативно прибули дві одиниці техніки та дев'ять рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Завдяки злагодженим діям пожежників вдалося швидко локалізувати та ліквідувати загоряння, запобігши його поширенню на інші транспортні засоби та будівлі. Наразі причини пожежі встановлюються. Ситуація знаходиться під контролем, постраждалих немає.

Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. Фото: скриншот

Горить автомобіль: що робити

При появі перших ознак загоряння — запаху диму, різкого запаху бензину, газу, візуальної появи диму чи вогню необхідно негайно припинити рух та зупинити транспортний засіб;

Заглушити двигун — дістати ключ із запалювання. Якщо ваш автомобіль працює на газі необхідно перекрити крани розташовані в багажному відділенні;

Зафіксувати колеса (поставити на ручник або на швидкість, якщо коробка перемикання передач механічна);

Зняти клеми з акумулятора;

При блокуванні дверей розбити скло підручними засобами та вибратися з автомобіля;

При незначному займанні розпочинати гасіння за допомогою вогнегасника;

При швидкому поширенні вогню в районі бензобака негайно залишити автомобіль і відійти на безпечну відстань не менше ніж 10 —15 метрів;

Викликати пожежників за номером 101.