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Повестка по электронной почте — россияне распространяют фейки в Одессе

31 августа 2024 15:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россияне пишут, что в Одессе рассылают по электронной почте: это фейк
Россияне распространяют ложную информацию. Фото: Одесский ТЦК и СП
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В сети появилась информация, что по электронной почте по Одесским ТЦК и СП рассылаются повестки. В ТЦК и СП говорят, что это фейк и напоминают об официальных каналах коммуникации и призывают граждан быть осторожными.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью Одесского областного ТЦК и СП.

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Сообщения Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот

В ведомстве отмечают, что якобы отправляемые сообщения по электронной почте от имени территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — дезинформация. Цель — дестабилизировать ситуацию и создать панику среди граждан. Признаком фейковых сообщений является наличие типичных русизмов.

"Сомнительный текст "мобилизационных" сообщений также содержит типовые русизмы и упоминает термин "военный комиссариат". Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета" № 1357-IX от 30.03.2021 г. система военных комиссариатов была полностью заменена на ТЦК и СП, начиная с 2022 года", — написали в ТЦК.

Повестка по электронной почте — россияне распространяют фейки в Одессе - фото 2
Фейковое сообщение о мобилизации. Фото: Одесский ТЦК и СП

ТЦК и СП официально опровергают эти слухи, напоминая, что оповещение военнообязанных происходит исключительно в соответствии с руководящими документами.

Еще одна деталь, изобличающая фейк, — использование поддельного домена электронной почты. В ТЦК и СП говорят, что используют исключительно государственный домен системы связи Министерства обороны Украины — post.mil.gov.ua

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