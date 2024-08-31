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Одесса досрочно погасила кредит на электротранспорт для города

31 августа 2024 15:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Рассчитались за электротранспорт: Одесса досрочно погасила кредит
Троллейбус на улицах города. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесское КП "ОМЕТ" завершило полное погашение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 3,6 млн евро. Досрочное исполнение обязательств позволило сэкономить бюджету города более 30 млн грн.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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На что брали кредит

Кредитный договор на сумму 8 млн евро был заключен между КП "ОМЕТ" и ЕБРР в октябре 2015 года для финансирования проекта "Обновление городского электротранспорта г. Одессы". За эти средства город приобрел 47 новых низкопольных троллейбусов, значительно повысивших комфорт и доступность общественного транспорта.

Как погашали кредит

В течение 2019-2024 годов КП "ОМЕТ" постепенно погашало основную сумму долга, уменьшив ее на 4,4 млн евро. Однако из-за ухудшения мировой рыночной конъюнктуры с начала 2023 года сумма выплат по кредиту значительно возросла. В этой связи было согласовано досрочное погашение остатка кредита.

Финансирование осуществлялось из бюджета Одесского городского территориального общества в рамках Городской целевой программы развития электротранспорта на 2022-2026 годы. КП "ОМЕТ" получило пополнение уставного капитала на сумму 169,84 млн грн, что позволило полностью погасить остаток кредита и уплатить проценты.

Сколько сэкономили

Завершение кредитных обязательств перед ЕБРР позволило сэкономить около 795 тыс. евро, что эквивалентно 36 млн грн, и эти средства останутся в бюджете громады для дальнейших инвестиций в городскую инфраструктуру.

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