Розрахувались за електротранспорт: Одеса достроково погасила кредит

Тролейбус на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Одеське КП "ОМЕТ" завершило повне погашення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 3,6 млн євро. Дострокове виконання зобов'язань дозволило зекономити бюджету міста понад 30 млн грн.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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На що брали кредит

Кредитний договір на суму 8 млн євро був укладений між КП "ОМЕТ" та ЄБРР у жовтні 2015 року для фінансування проєкту "Оновлення міського електротранспорту м. Одеси". За ці кошти місто придбало 47 нових низькопідлогових тролейбусів, які значно підвищили комфорт та доступність громадського транспорту.

Як погашали кредит

Упродовж 2019-2024 років КП "ОМЕТ" поступово погашало основну суму боргу, зменшивши її на 4,4 млн євро. Однак через погіршення світової ринкової кон'юнктури з початку 2023 рок, сума виплат за кредитом значно зросла. У зв'язку з цим було погоджено дострокове погашення залишку кредиту.

Фінансування здійснювалося з бюджету Одеської міської територіальної громади в рамках Міської цільової програми розвитку електротранспорту на 2022-2026 роки. КП "ОМЕТ" отримало поповнення статутного капіталу на суму 169,84 млн грн, що дозволило повністю погасити залишок кредиту та сплатити відсотки.

Скільки зекономили

Завершення кредитних зобов'язань перед ЄБРР дозволило заощадити близько 795 тис. євро, що еквівалентно 36 млн грн, і ці кошти залишаться в бюджеті громади для подальших інвестицій у міську інфраструктуру.