На Меморіалі Борцям за Україну в Одесі встановили пластикові букви

Меморіал Борцям за Україну в Одесі. Фото: ng-architects.com

В Одесі Меморіал Борцям за Україну, на який вже витрачено 18 мільйонів гривень бюджетних коштів, викликав обурення в активістів через використання неякісних матеріалів у будівництві. Вони стверджують, що підрядник встановив пластикові букви, пофарбовані під колір міді.

Про це у суботу, 31 серпня, у своєму Telegram-каналі, повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

Читайте також:

Букви з пластику замість латуні

Проєкт меморіалу передбачав виготовлення надписів із жовтої міді (латуні), однак, за словами Дем'яна Ганула, в реальності було використано пластикові букви, які лише пофарбували у відповідний колір. Такі дії підрядника викликали обурення в активіста.

"Якими потрібно бути, щоб красти гроші з місця памʼяті Героїв які загинули за Україну? Яку потрібно мати кришу, щоб силовики, серед яких є ті, хто віддав життя за Україну, проігнорували цю крадіжку?" — написав він.

Допис активіст. Фото: скриншот

Що відомо про будівництво

Початок будівництва меморіалу відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення поруч із будівлею адміністрації. У 2022 році пам'ятник був майже готовий, проте роботи припинились, у тому числі через мітинги одеситів "Гроші на ЗСУ" біля мерії.

Меморіал Борцям за Україну: що відомо

3 квітня цього року Управління капітального будівництва Одеської міської ради провело тендер на капітальний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням Меморіалу Борцям за Україну. Бюджет закупівлі становив 18 332 800 гривень, і переможцем стала єдина компанія, що подала свою пропозицію — ТОВ "КАЙЛАС 2007". Під час капітального ремонту мають встановити гранітні символи "Дзвін пам’яті" та "Водоспад сліз", зробити освітлення, облаштувати територію декоративними клумбами, лавками, урнами, а також провести монтаж системи відеоспостереження і Wi-Fi.