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На Одещині лікарня обрала для ремонту укриття дорожчу пропозицію й отримала звинувачення у змові

31 серпня 2024 14:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині лікарню звинувачують у змові через вибір найдорожчого підрядника для ремонту укриття
Ананьївська багатопрофільна міська лікарня. Фото: itmed.org
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Ананьївська багатопрофільна міська лікарня обрала підрядника з найдорожчою пропозицією на тендері, що призвело до звинувачень у змові. Фірма, чию пропозицію відхилили, вважає це рішення необґрунтованим і порушенням законодавства.

Про це Новини.LIVE стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro.

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Деталі скандалу

Відомо, що медичний заклад оголосив закупівлю на капітальний ремонт захисної споруди. У тендері взяли участь дві компанії: ТОВ "Євроспецмонтаж" і ТОВ "ПБК "УКРІНВЕСТБУД". Хоча остання запропонувала виконати роботи за 18 700 749 грн, замовник віддав перевагу дорожчій пропозиції від ТОВ "Євроспецмонтаж", яка становила 20 023 746 грн. Наразі з нею готуються укласти договір

На Одещині лікарня обрала для ремонту укриття дорожчу пропозицію й отримала звинувачення у змові - фото 1
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Внаслідок чого фірма "УКРІНВЕСТБУД" оскаржила рішення замовника, вказуючи на низку порушень. Зокрема, компанія зазначає, що їхню тендерну пропозицію було відхилено на основі формальних невідповідностей, які могли бути виправлені в рамках чинного законодавства.

"Замовником жодним чином не зазначено, що саме порушено в умовах тендерної документації та що саме не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки неможливо визначити кількість днів будівництва без підписаного Договору про закупівлі", — йдеться у повідомленні компанії.  

Також підрядник наголошує, що подана ними тендерна пропозиція відповідала всім вимогам, а включені додаткові ресурси, такі як електроенергія та мастильні матеріали, є необов'язковими згідно з кошторисними нормами.

"Слід зазначити, що технічним завданням (додатку №2 зі змінами до документації) не передбачено таких позицій та в зазначеній кількості", — написав підрядник.

Наразі ТОВ "ПБК "УКРІНВЕСТБУД" вже подала скаргу на рішення до замовника та планує звернутися до Антимонопольного комітету України у разі відмови в перегляді результатів тендеру.

Більше про тендер на ремонт укриття

Зазначимо, тендер на ремонт укриття в лікарні оголошували двічі за це літо. При цьому на другий раз вартість закупівлі зросла на майже сто тисяч гривень. 

На Одещині лікарня обрала для ремонту укриття дорожчу пропозицію й отримала звинувачення у змові - фото 2
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

У першому тендері брали участь дві фірми: ТОВ "Євроспецмонтаж" та ТОВ "СКАЙ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ". Другий підрядник пропонував зробити ремонт теж дешевше, але замовник намагався обрати першу фірму. Тоді "дешевший підрядник" теж оскаржував рішення лікарні в Антимонопольнім комітеті, кінець кінцем, закупівлю скасували з поміткою "відсутність пропозиції".

Які роботи заплановані

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, тинькування та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Також важливі новини дня по темі:

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