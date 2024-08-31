В Одесской области больницу обвиняют в сговоре из-за выбора самого дорогого подрядчика для ремонта укрытия

Ананьевская многопрофильная городская больница. Фото: itmed.org

Ананьевская многопрофильная городская больница избрала подрядчика с самым дорогим предложением на тендере, что привело к обвинениям в заговоре. Фирма, чье предложение было отклонено, считает это решение необоснованным и нарушением законодательства.

Об этом Новини.LIVE стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

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Детали скандала

Известно, что медицинское учреждение объявило закупку на капитальный ремонт защитного сооружения. В тендере приняли участие две компании : ООО "Евроспецмонтаж" и ООО "ПБК "УКРИНВЕСТБУД". Хотя последняя предложила выполнить работы за 18 700 749 грн, заказчик предпочел более дорогое предложение от ООО "Евроспецмонтаж", которое составляло 20 023 746 грн. С ней готовятся заключить договор

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

В результате фирма "УКРИНВЕСТБУД" обжаловала решение заказчика, указывая на ряд нарушений. В частности компания отмечает, что их тендерное предложение было отклонено на основе формальных несоответствий, которые могли быть исправлены в рамках действующего законодательства.

"Заказчиком никак не указано, что именно нарушено в условиях тендерной документации и что именно не отвечает условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки тендерной документации, поскольку невозможно определить количество дней строительства без подписанного Договора о закупках", — говорится в сообщении компании.

Также подрядчик отмечает, что представленное ими тендерное предложение отвечало всем требованиям, а включенные дополнительные ресурсы, такие как электроэнергия и смазочные материалы, не являются обязательными в соответствии со сметными нормами.

"Следует отметить, что техническими задачами (приложения №2 с изменениями в документации) не предусмотрены такие позиции и в указанном количестве", — написал подрядчик.

В настоящее время ООО "ПБК "УКРИНВЕСТСТРОЙ" уже подала жалобу на решение заказчику и планирует обратиться в Антимонопольный комитет Украины в случае отказа в пересмотре результатов тендера.

Больше о тендере на ремонт укрытия

Отметим, тендер на ремонт укрытия в больнице объявляли дважды за это лето. При этом во второй раз стоимость закупки выросла почти на сто тысяч гривен.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

В первом тендере участвовали две фирмы: ООО "Евроспецмонтаж" и ООО "СКАЙ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ". Второй подрядчик предлагал сделать ремонт тоже дешевле, но заказчик пытался выбрать первую фирму. Тогда "дешевый подрядчик" тоже обжаловал решение больницы в Антимонопольном комитете, в конце концов, закупку отменили с пометкой "отсутствие предложения".

Какие работы запланированы

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.