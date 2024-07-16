Лікарня на Одещині оголосила тендер на ремонт укриття: дані аукціону

Лікарня на Одещині. Фото: ananievbml.itmed.

​В Одеській області не перестають оголошувати закупівлі на будівництво та ремонт споруд для захисту цивільного населення. Так, у Подільському районі планують облаштувати укриття міської лікарні. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у майже 20 мільйонів гривень, кошти візьмуть з обласного бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

За інформацією відкритого аукціону, замовником будівництва укриття на вул. Героїв України, 45 стала Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради. На роботи планують витратити 19 983 422,49 гривень.

Пропозиції можна подавати до 17 липня, того ж дня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен здати роботи до 31 березня 2025 року.

Які роботи заплановані

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Більше про укриття на Одещині

Нагадаємо, у місті Білгород-Дністровський Одеської області хочуть провести закупівлю на зведення двох протирадіаційних укриттів. Роботи оцінили у 36 та 40 мільйонів гривень.



Також в Приморському районі Одеси відремонтують укриття, роботи оцінили у понад 4 мільйони гривень. У Хаджибейському районі, на вулиці Суднобудівній, ремонт захисної споруди обійдеться більш ніж у 4 мільйони гривень.

Окрім цього, в місті буде відреставровано два укриття для навчальних закладів. Попередня вартість цих робіт становить понад 10 мільйонів гривень. Замовником робіт виступила комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".