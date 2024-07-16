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В больнице на Одесчине появится укрытие за 20 миллионов — Prozorro

16 июля 2024 16:09
Верзилова Єлизавета - редактор
Больница в Одесской области объявила тендер на ремонт укрытия: данные аукциона
Больница в Одесской области. Фото: ananievbml.itmed.
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области не перестают объявлять закупки на строительство и ремонт построек для защиты гражданского населения. Так, в Подольском районе планируется обустроить укрытие городской больницы. Общую сметную стоимость работ оценили почти в 20 миллионов гривен, средства возьмут из областного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

По информации открытого аукциона, заказчиком строительства укрытие по ул. Героев Украины, 45 стала Ананьевская многопрофильная городская больница Ананьевского городского совета. На работы планируется потратить 19 983 422,49 гривен.

Предложения можно подавать до 17 июля, в этот же день ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет избран, должен сдать работу до 31 марта 2025 года.

Какие работы запланированы

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Больше об укрытиях на Одесщине

Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на строительство двух противорадиационных укрытий. Работы оценили в 36 и 40 миллионов гривен.

Также в Приморском районе Одессы отремонтируют укрытие, работы оценили более чем в 4 миллиона гривен. В Хаджибейском районе, на улице Судостроительной, ремонт защитного сооружения обойдется более чем в 4 миллиона гривен.

Кроме этого, в городе будут отреставрированы два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость этих работ составляет более 10 миллионов гривен. Заказчиком работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".

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