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За 37 мільйонів на Одещині хочуть побудувати укриття для школи — де саме

7 липня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині побудують протирадіаційне укриття за 36 мільйонів
Указівник укриття. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У місті Білгород-Дністровський Одеської області  хочуть провести закупівлю на зведення протирадіаційного укриття для школи. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 36 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер 

Закупівлю у форматі відкритих торгів оголосило КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва". Аукціон на визначення переможця пройде 12 липня, а роботи мають бути виконані аж через рік, червень 2025.

Що планують зробити

Укриття хочуть звести на території ЗЗСО №4 по вулиці Ізмаїльська, 130. Плануються:

  • підготовчі роботи,
  • зовнішні електричні мережі,
  • дизельна електростанція,
  • зовнішні слаботочні мережі,
  • зовнішні мережі водопроводу та каналізації,
  • доброустрій території.

Закупівля здійснюється коштом державним та місцевим бюджетом. Загалом на будівництво хочуть витратити 36 841 949 грн.

Більше про ремонти укриттів

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі планують облаштувати протирадіаційне укриття. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 40 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Приморському районі Одеси відремонтують укриття, роботи оцінили у понад 4 мільйони гривень. Також у Хаджибейському районі, на вулиці Суднобудівній, ремонт захисної споруди обійдеться більше ніж у 4 мільйони гривень.

Окрім цього, в місті буде відреставровано два укриття для навчальних закладів. Попередня вартість цих робіт становить понад 10 мільйонів гривень. Замовником робіт виступила комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".

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