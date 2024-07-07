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За 37 миллионов в Одесской области хотят построить укрытие для школы — где именно

7 июля 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области построят противорадиационное укрытие за 36 миллионов
Указатель укрытия. Фото: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на строительство противорадиационного укрытия для школы. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Тендер на укрытие
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупку в формате открытых торгов объявило КП "Белгород-Днестровское городское управление капитального строительства". Аукцион на определение победителя пройдет 12 июля, а работы должны быть выполнены только через год, июнь 2025 года.

Что планируют сделать

Укрытия хотят построить на территории ЗЗСО №4 по улице Измаильская, 130. Планируются:

  • подготовительные работы,
  • внешние электрические сети,
  • дизельная электростанция,
  • наружные слаботочные сети,
  • внешние сети водопровода и канализации,
  • благоустройство территории.

Закупка осуществляется за счет государственных и местных бюджетов. В общем, на строительство хотят потратить 36 841 949 грн.

Больше о ремонте укрытий

Напомним, в Белгород-Днестровском районе планируют обустроить противорадиационное укрытие. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 40 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Приморском районе Одессы отремонтируют укрытие, работы оценили более чем в 4 миллиона гривен. Также в Хаджибейском районе, на улице Судостроительной, ремонт защитного сооружения обойдется более чем в 4 миллиона гривен.

Кроме этого, в городе будут отреставрированы два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость этих работ составляет более 10 миллионов гривен. Заказчиком работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".

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