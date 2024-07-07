В Одесской области построят противорадиационное укрытие за 36 миллионов

Указатель укрытия. Фото: Новости.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на строительство противорадиационного укрытия для школы. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупку в формате открытых торгов объявило КП "Белгород-Днестровское городское управление капитального строительства". Аукцион на определение победителя пройдет 12 июля, а работы должны быть выполнены только через год, июнь 2025 года.

Что планируют сделать

Укрытия хотят построить на территории ЗЗСО №4 по улице Измаильская, 130. Планируются:

подготовительные работы,

внешние электрические сети,

дизельная электростанция,

наружные слаботочные сети,

внешние сети водопровода и канализации,

благоустройство территории.

Закупка осуществляется за счет государственных и местных бюджетов. В общем, на строительство хотят потратить 36 841 949 грн.

Больше о ремонте укрытий

Напомним, в Белгород-Днестровском районе планируют обустроить противорадиационное укрытие. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 40 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Приморском районе Одессы отремонтируют укрытие, работы оценили более чем в 4 миллиона гривен. Также в Хаджибейском районе, на улице Судостроительной, ремонт защитного сооружения обойдется более чем в 4 миллиона гривен.

Кроме этого, в городе будут отреставрированы два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость этих работ составляет более 10 миллионов гривен. Заказчиком работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".