На Мемориале Борцам за Украину в Одессе установили пластиковые буквы

Мемориал Борцам за Украину в Одессе. Фото: ng-architects.com

В Одессе Мемориал Борцам за Украину, на который уже потрачено 18 миллионов гривен бюджетных средств, вызвал возмущение активистов из-за использования некачественных материалов в строительстве. Они утверждают, что подрядчик установил пластиковые буквы, окрашенные в цвет меди.

Об этом в субботу, 31 августа, в своем Telegram-канале, сообщил одесский активист Демьян Ганул.

Читайте также:

Буквы из пластика вместо латуни

Проект мемориала предусматривал изготовление надписей из желтой меди (латуни), однако, по словам Демьяна Ганула, в реальности были использованы пластиковые буквы, которые только покрасили в цвет. Такие действия подрядчика вызвали возмущение активиста.

"Какими нужно быть, чтобы воровать деньги с места памяти Героев погибших за Украину? Какую нужно иметь крышу, чтобы силовики, среди которых есть те, кто отдал жизнь за Украину, проигнорировали эту кражу?" — написал он.

Сообщение активиста. Фото: скриншот

Что известно о строительстве

Начало строительства мемориала произошло еще до начала полномасштабного вторжения возле здания администрации. В 2022 году памятник был почти готов, однако работы прекратились, в том числе из-за митингов одесситов "Деньги на ВСУ" возле мэрии.

Мемориал Борцам за Украину: что известно

3 апреля этого года Управление капитального строительства Одесского горсовета провело тендер на капитальный ремонт элементов благоустройства с устройством Мемориала Борцам за Украину. Бюджет закупки составил 18 332 800 гривен, и победителем стала единственная компания, подавшая свое предложение - ООО "КАЙЛАС 2007". Во время капитального ремонта должны установить гранитные символы "Колокол памяти" и "Водопад слез", сделать освещение, обустроить территорию декоративными клумбами, лавками, урнами, а также провести монтаж системы видеонаблюдения и Wi-Fi.