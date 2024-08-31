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Перекриття дороги та зміна руху автобусів — в Одесі проходить велогонка

31 серпня 2024 09:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі перекриють рух на два дні деякими вулицями
Знак об'їзду дороги. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Упродовж двох днів, 31 серпня та 1 вересня, в Одесі пройдуть масштабні велосипедні змагання — "Odesa Grand-Prix" та чемпіонат міста зі спринтерських видів велоспорту. У зв'язку з цим буде тимчасово обмежено рух транспорту на декількох вулицях. Також деякі ділянки доріг перекриють

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення про перекриття дороги. Фото: скриншот

Які дороги перекриють 31 серпня

Змагання "Odesa Grand-Prix" пройдуть 31 серпня з 08:00 до 13:00, їхній маршрут пролягатиме від вул. Центральний аеропорт (біля гаражного кооперативу "Чайка") до рогу Овідіопольської дороги та Міжнародного аеропорту "Одеса". У зв'язку з цим, з 09:30 до 13:00 буде тимчасово обмежено в'їзд на вул. Аеропортівську.

Які автобуси змінять рух

Крім того, 31 серпня буде внесено тимчасові зміни до схеми руху міського автобусного маршруту № 11 у напрямку до 6-го км Овідіопольської дороги. Автобуси будуть курсувати по вул. Центральний Аеропорт, вул. Святослава Ріхтера та Овідіопольській дорозі.

Перекриття дороги та зміна руху автобусів — в Одесі проходить велогонка - фото 2
Повідомлення про зміну руху транспорту. Фото: скриншот

Які дороги перекриють 1 вересня

Чемпіонат Одеси зі спринтерських видів велоспорту пройде 1 вересня з 09:30 до 13:00. Маршрут змагань охоплюватиме вул. Маразліївську (від пров. Барятинського до пров. Сабанського), стадіон "Чорноморець" у Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. У цей час також буде обмежено рух транспорту на відповідних ділянках, за винятком спецавтотранспорту та транспортних засобів, які беруть участь у змаганнях.

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