В Одессе перекроют движение на два дня по некоторым улицам

Знак объезда дороги. Фото: Новини.LIVE

В течение двух дней, 31 августа и 1 сентября, в Одессе пройдут масштабные велосипедные соревнования — "Odesa Grand-Prix" и чемпионат города по спринтерским видам велоспорта. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Также некоторые участки дорог перекроют.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Уведомление о перекрытии дороги. Фото: скриншот

Какие дороги перекроют 31 августа

Соревнования "Odesa Grand-Prix" пройдут 31 августа с 08:00 до 13:00, их маршрут будет проходить от ул. Центральный аэропорт (возле гаражного кооператива "Чайка") до угла Овидиопольской дороги и Международного аэропорта "Одесса". В связи с этим с 09:30 до 13:00 будет временно ограничен въезд на ул. Аэропортовскую.

Какие автобусы изменят движение

Кроме того, 31 августа будут внесены временные изменения в схему движения городского автобусного маршрута № 11 в направлении 6-го км Овидиопольской дороги. Автобусы будут курсировать по ул. Центральный аэропорт, ул. Святослав Рихтер и Овидиопольская дорога.

Уведомление об изменении движения транспорта. Фото: скриншот

Какие дороги перекроют 1 сентября

Чемпионат Одессы по спринтерским видам велоспорта пройдет 1 сентября с 09:30 до 13:00. Маршрут соревнований будет охватывать ул. Маразлиевскую (от пер. Барятинского до пер. Сабанского), стадион "Черноморец" в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. В это время также будет ограничено движение транспорта на соответствующих участках, за исключением спецавтотранспорта и участвующих в соревнованиях транспортных средств.