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Недалеко от Одессы произошло масштабное ДТП — погиб ребенок

30 августа 2024 23:44
Валерия Барановская - редактор
Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса — погиб ребенок
ДТП в Одесской области. Фото: Нацполция
Валерия Барановская - редактор

На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали шесть человек, погиб ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области в пятницу, 30 августа.

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В пятницу, 30 августа, около 19:00 произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев-Одесса в районе села Егоровка. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Киев – Одесса
Правоохранители на месте аварии. Фото: Нацполиция

"В легковушке было шесть человек, все они получили травмы", — говорится в сообщении.

В результате аварии погиб ребенок, двое детей и один взрослый госпитализированы. Еще двоим взрослым была оказана медицинская помощь прямо на месте.

ДТП на трассе Киев-Одесса
Легковой автомобиль, попавший в ДТП. Фото: Нацполиция

На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

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