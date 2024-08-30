Масштабна ДТП на трасі Київ-Одеса — загинула дитина

ДТП в Одеській області. Фото: Нацполція

На трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки. Внаслідок аварії постраждало шестеро людей, загинула дитина.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області у п'ятницю, 30 серпня.

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У п'ятницю, 30 серпня, близько 19:00 сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Одеса в районі села Єгорівка.За попередніми даними, легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Правоохоронці на місці аварії. Фото: Нацполіція

"У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії загинула дитина, двоє дітей та один дорослий госпіталізовані. Ще двом дорослим було надано медичну допомогу прямо на місці.

Легковий автомобіль, який потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії.