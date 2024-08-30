Масштабна ДТП на трасі Київ-Одеса — загинула дитина

Неподалік Одеси сталася масштабна ДТП — загинула дитина
На трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки. Внаслідок аварії постраждало шестеро людей, загинула дитина.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області у п'ятницю, 30 серпня.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП на трасі Київ — Одеса
У п'ятницю, 30 серпня, близько 19:00 сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Одеса в районі села Єгорівка.За попередніми даними, легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.
"У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії загинула дитина, двоє дітей та один дорослий госпіталізовані. Ще двом дорослим було надано медичну допомогу прямо на місці.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії.
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